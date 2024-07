Alexander Doom estime que "l'expérience de Jonathan Borlée" va manquer aux Tornados

La délégation belge en athlétisme pour les JO de Paris se compose de 42 athlètes et alignera 4 équipes de relais. Si Nafissatou Thiam peut devenir la première heptathlonienne à conquérir trois titres olympiques de suite, Alexander Doom affiche ses ambitions sur le tour de piste où il est double champion d'Europe, à Rome, sur 400 et le relais 4X400m.

Alexander Doom, 27 ans, se prépare à trois semaines de son entrée en compétition, mais tient à ménager aussi ses adducteurs. "Cela va mieux, mais pour l'instant je ne prends pas de risque", a-t-il confié samedi à Louvain-la-Neuve lors de l'annonce de la sélection par la COIB et à l'issue de son entraînement. "Je verrai si je cours à Londres (le 20 juillet en Ligue de Diamant, ndlr), je ne vais pas prendre de risque. J'ai eu besoin de souffler après Rome, mais aujourd'hui ça va, je ne peux pas me plaindre. On verra au fil des entraînements, le plus important est d'être aux JO à 100%. Si Londres rentre dans mon plan d'entraînement et que je suis apte, je courrai."

Alexander Doom s'est approprié à Rome le mois dernier le record de Belgique du 400m détenu depuis les JO de Londres 2012 par Jonathan Borlée, qui a annoncé la veille mettre un terme à sa carrière. "C'est dommage que cela se termine comme ça pour lui, juste avant les JO qu'il pouvait disputer pour la 5e fois. C'est unique. Il laisse un héritage énorme, il est à la base de l'équipe. Son expérience va nous manquer. Pas que nous n'ayons pas d'expérience, on a déjà fait de grands championnats sans lui, mais c'est toujours intéressant de l'avoir dans le groupe. Heureusement, l'autre moitié est toujours là (Kevin, son frère jumeau) et Jacques aussi (Borlée, le coach)."