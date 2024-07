Ambre Ballenghien première buteuse pour les Panthers: "Un sentiment indescriptible"

Ambre Ballenghien a permis aux Red Panthers de l'emporter 2-1 contre la Chine, dimanche, grâce à un but inscrit peu avant la mi-temps. Les Jeux Olympiques ont donc commencé de la meilleure façon possible pour les hockeyeuses belges.

"Le plus important aujourd'hui était de remporter la victoire et de commencer avec trois points. On ne peut pas mieux commencer le tournoi", a déclaré Ballenghien aux journalistes à l'issue de la rencontre au stade Yves-du-Manoir de Colombes, le site olympique de hockey situé près de Paris.

Ballenghien a ouvert le score après un travail préparatoire de Michelle Struijk, et de la passeuse décisive Camille Belis. D'un tir limpide, elle a trompé la vigilance de la gardienne chinoise. "Ce que vous ressentez à ce moment-là est indescriptible. C'est quelque chose que vous voulez partager avec toute l'équipe, tous les supporters dans les tribunes", a-t-elle expliqué.