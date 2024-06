Artuur Peters et le duo Lize Broekx et Hermien Peters en finale A de l'Euro de Szged

Artuur Peters, en K1 sur 1.000m, et le duo composé de Lize Broekx et Hermien Peters, en K2 sur 500m, se sont qualifiés pour la finale A de leur discipline, jeudi, lors de la journée d'ouverture de l'Euro de kayak sprint, à Szeged, en Hongrie. Les kayakistes belges, tous trois qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris, ont évité de passer par les demi-finales en se classant en ordre utile de leur série éliminatoire.

Artuur Peters a remporté la troisième et dernière série, en 3:37.06, signant le 9e temps des 24 engagés. Il s'est qualifié en même temps que le Hongrois Balint Kopasz, champion du monde et olympique en titre, et le Portugais Fernando Pimenta, vainqueurs chacun de leur série. La finale est programmée dimanche (11h08).

Lize Broekx et Hermien Peters ont quant à elles pris le 3e et dernier ticket qualificatif dans la première des deux séries du K2 sur 500m. En 1:42.46, elles ont été devancées par les Polonaises Justyna Iskrzycka et Katarzyna Kolodziejczyk (1:41.34) et les Tchèques Katerina Zarubova et Barbora Betlachova (1:41.551). Les Limbourgoises ont réalisé le 5e chrono des séries pour rejoindre le top 9 européen, dont le sacre se jouera dimanche (11h19).