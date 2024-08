Artuur Peters repêché pour la demi-finale de K1 1.000m : "Tout est du bonus maintenant"

Le COIB a décidé de déposer une plainte après la course, qui a été entendue par le jury. "Artuur a été clairement gêné par des plantes aquatiques. La réclamation a été acceptée et Artuur est donc immédiatement qualifié pour les demi-finales".

Dans la foulée de sa course, Peters avait réagi avec beaucoup de déception, mais cette bonne nouvelle lui a permis de retrouver la confiance. "C'est un énorme soulagement. L'heure qui vient de s'écouler a été une véritable montagne russe", a-t-il déclaré en riant. "Immédiatement après la course, j'étais très déçu parce que je me sentais extrêmement bien, dans la forme de ma vie. J'étais vraiment en route pour les demi-finales et une telle chose ne m'était jamais arrivé auparavant. Mais notre directeur technique Maarten (De Wilde, ndlr) a immédiatement déposé une plainte qui a heureusement été acceptée."

Pour Peters, la suite de la compétition ne peut pas être un échec. "J'étais éliminé et maintenant je suis en demi-finale. Mon niveau de stress est vraiment à 0. Tout est du bonus maintenant", assure-t-il. "Avant, mon ambition était d'atteindre la finale A et c'est toujours le cas. Et si j'ai les mêmes sensations qu'aujourd'hui, il peut se passer quelque chose de très beau".