Athlétisme: après les galères et juste avant les Jeux, Rénelle Lamote voit la lumière

Cinquième samedi dans la course la plus dense de la saison, elle devient la sixième performeuse mondiale de l'année et confirme qu'elle a toute sa place en finale des JO, elle qui reste d'habitude bloquée aux demi-finales mondiales (2019, 2022, 2023) et olympiques (sortie en séries en 2016, 2021).

Samedi, "je me suis dit : tu cours pour toi, tu n'as plus rien à perdre, plus personne n'attend rien de toi (...) Je n'avais pas confiance en moi et les gens qui suivent l'athlé ne me font plus confiance non plus... J'avais tout à aller chercher pour moi."

Alors quand elle a vu les Britanniques, la star locale Keely Hodgkinson en tête, partir à des allures folles, Lamote est restée concentrée "et en fait je finis super bien" (elle remonte de la 8e à la 5e place dans la dernière ligne droite), a-t-elle savouré.

"Maintenant, je sais que je peux faire le record de France (1:56.53 par Patricia Djaté en 1995) parce que 1 min 57 sec 06, pour moi c'est vraiment magnifique mais je sais que je peux faire beaucoup mieux."

Prochain rendez-vous : les Jeux olympiques à Paris.