Basket: Jerry West, le "logo" de la NBA, est décédé

Il termina sa carrière à plus de 27 points de moyenne par match, à une époque où le tir à trois points n'existait pas. Quatorze fois sélectionné au All Star Game, il était aussi un excellent défenseur.

En 1951, à l'âge de 13 ans, il fut traumatisé par la mort de son frère aîné à la Guerre de Corée. Il se réfugia dans la solitude, le mutisme et... le basket, chaque jour pendant des heures.

A l'université, West perdit avec West Virginia en finale de la NCAA contre California, la première d'une longue série de désillusions.

Recruté en 1960 par les Lakers, qui venaient de déménager de Minneapolis à Los Angeles, il forma un duo flamboyant avec un autre grand joueur, Elgin Baylor. Mais à six reprises, ses espoirs se fracassèrent sur l'invincible équipe des Boston Celtics de Bill Russell. Jusqu'à la fin de sa vie, il détesta se rendre dans la grande cité du Massachusetts.

- "General manager" à succès -

Son prestige personnel ne cessa de monter, mais la consécration collective le fuyait. En 1965, il établit un record dans une série de play-offs en marquant 46 points de moyenne en demi-finale contre Baltimore. En 1969, il fut le seul joueur de l'histoire à être élu MVP de la série finale en l'ayant perdue, grâce notamment à ses 42 points lors du match 7 fatal. "C'était affreux, je voulais vraiment arrêter le basket, c'était trop douloureux", dit-il plus tard.

Après les Celtics, ce furent les New York Knicks qui devinrent ses grands rivaux lors de trois finales en quatre ans au début des années 1970. À la deuxième (sa huitième au total!), avec le renfort de la superstar Wilt Chamberlain (arrivée en 1968), West souleva enfin le trophée tant convoité, mais cette joie "n'effaça jamais la douleur de certaines défaites". L'année suivante, il perdait une huitième finale, contre les Knicks.

Après sa retraite de joueur en 1974, il entraîna les Lakers de 1976 à 1979 puis entra dans l'encadrement et devint manager général à partir de 1982 pendant deux décennies qui correspondirent à l'époque dorée de la franchise (8 titres entre 1980 et 2002). Ce fut lui notamment qui orchestra les recrutements fructueux de Kobe Bryant puis de Shaquille O'Neal.

Il avait ensuite rejoint les Warriors de Golden State comme membre du conseil d'administration (2011-2017) avec qui il a gagné deux titres NBA, puis les Clippers en 2017.

En 2011, marié et père de cinq enfants, il présenta une image très sombre de lui-même dans une autobiographie intitulée "My charmed, tormented life (Ma vie bienheureuse et tourmentée)", où il se décrivait comme une "personne distante, insondable et imprévisible" que ses "démons intérieurs" avaient toujours empêché d'apprécier ses réussites.