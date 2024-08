Basket: les Bleus tombent avec les honneurs face aux "Avengers"

Avec un Victor Wembanyama monumental en finale pour sa première compétition (26 pts et 7 rebonds), et un Guerschon Yabusele non moins monstrueux (20 pts), ils sont cette fois tombés face aux "Avengers", ces héros de comics aux super-pouvoirs, assemblés en partie après l'échec du Mondial-2023 (4e place).

Ils sont cette fois passés encore plus près d'un des plus grands exploits des sports collectifs français, moins d'un an après avoir pris la porte dès le premier tour du Mondial, ne rendant définitivement les armes qu'à 20 secondes de la fin, après un 8e tir primé de Curry (sur 12, 24 pts au total) suivi d'un panier en contre-attaque de Devin Booker (98-87).

Les Etats-Unis avaient bien besoin de Kevin Durant (15 pts), LeBron James (14 pts et 10 passes décisives) et Curry, un trio qui cumule 10 championnats NBA et 14 titres de MVP de la ligue (saison régulière et finale), pour résister aux forces européennes toujours plus affutées, dont la Serbie magnifique en demi-finales (95-91) et ces Bleus un peu plus besogneux mais admirables d'abnégation et, aussi souvent, de talent.

- Wembanyama prend date -

Les Français ont cédé au bout d'un match lors duquel ils n'ont jamais renoncé, à l'image de leur parcours jusqu'à cette quatrième finale olympique (après 1948, 2000 et 2021, donc), mouvementé.

Damien MEYER

Il a débuté, après une série de quatre défaites pour terminer la préparation, par une phase de poules inquiétante, marquée par une victoire miraculeuse contre le Japon (90-94 a.p.) puis une déroute contre l'Allemagne (85-71).