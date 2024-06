Basket: pour les Bleues, la route olympique commence en Vendée

Il doit démanger les Bleues de tâter la balle orange et fouler les parquets après un premier bloc d'une dizaine de jours consacré, à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), à se construire le foncier nécessaire pour aller au bout des JO (26 juillet-11 août).

Réunie depuis trois semaines, l'équipe de France féminine de basket dispute samedi (21h00) et lundi (21h00) à Mouilleron-le-Captif (Vendée) contre la Finlande ses deux premiers matches d'une préparation crescendo vers les Jeux olympiques de Paris.

Puis un deuxième, depuis dimanche en Vendée, où elles ont basculé sur le basket et "la mise en place de nos principes offensifs et défensifs" a déclaré à l'AFP Jean-Aimé Toupane.

"Se projeter vite vers l'avant, mettre de la vitesse dans le jeu et la prise de décision, et être beaucoup plus réactifs sur nos transitions attaque-défense", développe le sélectionneur, qui a sacrifié Sandrine Gruda, meilleure marqueuse de l'histoire de la sélection, sur l'autel de ce jeu.

Un mantra répété depuis sa prise de fonction à l'automne 2021, après le bronze olympique décroché par les Bleues de Valérie Garnier, et qui ne relève plus de l'incantation depuis février et le tournoi de qualification en Chine: les Bleues ont remporté leurs trois matches, dont une démonstration contre le pays-hôte, vice-champion du monde en titre (82-50).