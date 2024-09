Battu à domicile, Visé laisse le leadership à Aalsmeer, vainqueur de Bocholt

Aalsmeer qui se rendait à Bocholt s'y est imposé par le plus petit écart 25-26. Menée 14-15 au repos, l'équipe locale a redressé la barre en début de seconde période et menait encore 25-24 à l'entame de l'avant-dernière minute de jeu avant d'être débordée sur fil par les Néerlandais.

Eupen s'est imposée à Sittaard face aux Lions 21-29 alors que Sasja s'est inclinée une fois de plus 30-25 à Hurry Up lors du plus long déplacement de la saison. In fine, après deux défaites de rang, le Sporting Pelt a renoué avec la victoire en s'imposant à Houten 31-33.

Au classement général temporaire, Aalsmeer mène la danse avec le maximum de points après quatre rencontres, devant Volendam qui compte un match de moine, Visé et Eupen avec 6 points. Hurry Up pointe à la cinquième place avec 5 unités, suivi du trio Bocholt, Hubo, Pelt qui en ont 4. Neuvième le duo Bevo, Houten avec 2 Points. Sasja et les Lions occupent conjointement la lanterne rouge sans avoir ouvert leur compteur.

Si Volendam l'emporte dimanche, il rejoindra Aalsmeer en tête du classement. La cinquième journée verra Hubo recevoir Volendam tandis que Sasja et les Lions s'affronteront dans le duel des mal lotis.