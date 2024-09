Battu par Andorre, Anvers poursuivra sa campagne européenne en FIBA Europe Cup

Après les soubresauts de ces derniers jours et l'éviction du coach Hammink après la défaite de vendredi en match d'ouverture de la BNXT League, il n'y a pas eu de miracle pour Anvers face à Andorre, une solide équipe de Liga ACB, première division espagnole. Toujours privés de leur intérieur Will Baker, les Giants, dirigés par l'assistante Jill Lorent, n'ont pas fait le poids face aux Andorrans emmenés l'ex-joueur de NBA Sekou Doumbouya (19 points, 6 rebonds).

Dès la reprise, Andorre a enfoncé le clou pour rapidement porter son avantage à plus de 20 points et ainsi faire définitivement le trou en dépit des efforts de Michael Flowers (15 points), Elias Lasisi (13 points) et Kevin Tumba (8 points, 8 rebonds, 3 contres).

Sortis dès les quarts de finale de leur groupe, les Giants rentreront directement en Belgique. Contrairement à la saison dernière dans les mêmes circonstances, le club a cependant choisi de poursuivre une campagne européenne. Les Giants basculent donc en FIBA Europe Cup où ils sont versés dans le Groupe C avec Fribourg (Suisse), Cholet (France) et un qualifié (soit les Ukrainiens de Dnipro, soit les Roumains de Constanta). Leur première rencontre aura lieu le 9 octobre prochain.