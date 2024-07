"Beaucoup de bonnes ondes" pour Thomas Detry 3e du Scottish Open après le 1er tour

"Je suis ravi d'avoir entamé ma journée par un birdie", a confié Thomas Detry à l'issue de sa journée. "Ensuite, j'ai enchaîné par un nouveau birdie au trou n°3 et surtout un 'hole out' eagle (en rentrant un deuxième coup de 119 yards, ndlr) au trou n°4. Je ne pouvais pas rêver meilleure entame. Je me sens bien ici. J'aime bien ce parcours. Chaque année, je joue bien ici. J'avais terminé deuxième en 2021. Et il y a beaucoup de bonnes ondes".

"Ma femme est anglaise et nous avons un petit pied à terre pas loin d'ici, ce qui est assez chouette", a ajouté Detry. "On ne doit pas voler 12 heures vers les États-Unis ou Dubai. Et le parcours s'améliore d'année en année. Les greens sont bien. Ils ont opéré quelques changements avec certains bunkers, mais je me sens très à l'aise sur ce parcours. J'adore les links. Cela demande un certain niveau de créativité, une certaine vision du golf. Et cela me plaît beaucoup".