Boston domine Cleveland et OKC prend la mesure de Dallas pour lancer leurs demi-finales

Les Celtics et le Thunder ont tous les deux réussi leur entrée dans les demi-finales de Conférence, mardi en playoffs NBA, la ligue nord-américaine de basket. À domicile, Boston a dominé Cleveland (120-95) et OKC a pris le dessus sur Dallas (117-95).

Cleveland n'a mené qu'une quizaine de secondes du match qui a vu Jaylen Brown se distinguer avec 32 points, et Derrick White inscrire sept paniers à trois points. Donovan Mitchel a noté 33 points en faveur des Cavs, mais ceux-ci n'ont jamais sur inquiéter des Celtics qui ont navigué jusqu'à la victoire.

Au TD Garden, l'équipe au meilleur bilan de la saison régulière (64 victoires pour 18 défaites) n'a pas laissé planer le doute face à Cleveland. Les Celtics n'avaient plus joué depuis le 1er mai et sa victoire 4-1 contre le Heat au premier tour, tandis que les Cavs sortaient d'une série en sept matchs contre Orlando, remportée à l'arraché dimanche dernier.

À l'Ouest, Oklahoma City n'a pas connu beaucoup plus de difficultés face aux Mavericks. Comme Boston, OKC a bénéficié d'un repos prolongé après le 'sweep' des Pelicans validé le 29 avril. Dallas a dû s'employer contre les Clippers pour l'emporter 4-2 vendredi dernier.

Shai Gilgeous-Alexander a noirci la feuille de statistiques avec 29 points, 9 rebonds et 9 assists. Les leaders de Dallas Kyrie Irving et Luka Doncic ont été moins omniprésents que d'habitude (39 points, 12 assists, 7 rebonds combinés), et Dallas n'a pas réussi à retomber sur ses pattes.

La partie a été équilibrée jusqu'en début de 2e quart-temps, lorsque OKC a entamé sa domination sur la rencontre. Les joueurs du Coach de l'année Mark Daigneault ont mené pendant le reste du match, malgré un rapproché de Dallas en milieu de 3e quart-temps.