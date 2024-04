Bryson DeChambeau leader à l'issue du premier tour bouclé vendredi

En raison des mauvaises conditions météorologiques, cette 88e édition a débuté avec plus de deux heures de retard. Pas moins de 27 joueurs rattrapés par l'obscurité jeudi ont dû termibner leur parcours vendredi.

Vainqueur de l'US Open en 2020, DeChambeau, qui a réussi huit birdies (dont 3 sur des par 5 et 2 sur des par 3) et un bogey, soit 7 coups sous le par, compte un coup d'avance son compatriote Scottie Scheffler, numéro 1 mondial et vainqueur du tournoi en 2022. Il possède deux coups d'avcance sur le Danois Nicolai Höjgaard et l'Américain Max Homa.