Camille Belis préface l'Argentine, un duel qu'elle prédit "costaud et technique"

"Les Argentines sont super costaudes dans les duels et très techniques. Il faudra bien défendre et, une fois qu'on aura récupéré la balle, on devra casser les lignes et aller de l'avant", a analysé Camille Belis jeudi lors au village olympique.

Âgée de 19 ans à peine, la joueuse du Braxgata incarne cette jeunesse douée et insouciante qui a insufflé un nouvel élan aux Red Panthers depuis quelques saisons. "Les jeunes sont arrivées avec de la fougue, on y croit jusqu'au bout. Toute l'équipe pensait vraiment qu'une médaille d'or était possible, on a déjà montré qu'on savait battre tout le monde, dont les Pays-Bas en Pro League", a assuré celle qui compte 40 caps depuis ses débuts en novembre 2022. "Il reste la médaille de bronze à jouer, on va tout faire pour la décrocher."