Cédric Charlier annonce sa retraite internationale à 36 ans

Cédric Charlier ne jouera plus pour les Red Lions, l'équipe nationale masculine de hockey. L'attaquant du Racing a annoncé sa retraite internationale sur Instagram, mardi. Au total, il aura accumulé, à 36 ans, 382 caps et 116 buts pour la Belgique, depuis le début de sa carrière en 2006.

Charlier a participé à trois Coupes du monde, huit Euros et cinq Jeux Olympiques. Il a remporté ces trois compétitions, ce qui constitue "le sommet de sa carrière", a-t-il expliqué en référence aux sacres de la Coupe du monde 2018, de l'Euro 2019 et des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. "Je suis fier d'avoir donné le meilleur de moi-même, ne m'épargnant jamais le moindre effort. La satisfaction d'avoir atteint mon plus haut potentiel et d'avoir emprunté cette voie avec implication m'emplit de gratitude."

Aux derniers Jeux Olympiques de Paris 2024, Cédric Charlier a participé à un match avec les Red Lions, en tant que remplaçant de Nicolas De Kerpel. D'abord réserviste, il aura donc joué contre la Nouvelle-Zélande en poules (victoire 2-1).