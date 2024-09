"C'est vu comme un abandon": Emilie Sinia, passée par les Red Panthers, revient sur le départ de Raoul Ehren

"C'était inattendu, parce que Raoul Ehren avait prolonger son contrat de 2 ans juste avant les Jeux olympiques. Avant cela, les objectifs du coach et des joueurs étaient assez alignés et clair, c'est-à-dire obtenir une médaille aux Jeux puis continuer pour gravir les échelons à la Coupe du Monde. Cela est devenu moins inattendu quand on a entendu que le sélectionneur hollandais voulait arrêter, on savait qu'ils allaient tenter de reprendre Ehren", rappelle notre ancienne joueuse, qui se souvient que des rumeurs d'un tel transfert circulaient déjà depuis 2022.

Pour autant, Emilie Sinia ne cache pas qu'elle trouve cette rupture "un peu triste". "C'est un contrat qui est cassé. Après les JO, les filles sont restées dans le flou et c'est ce qui m'attriste le plus. Elles auraient mérité un peu plus de communication et de respect", peste-t-elle en effet, évoquant un manque d'information autour de l'avenir de leur coach depuis la fin des JO. Un flou artistique que déplore évidemment Emilie Sinia.

"C'est un peu vu comme un abandon. Raoul Ehren a clamé pendant des mois que les Belges pouvaient battre les Hollandaises et que le gap entre les deux n'a jamais été aussi faible. Je suis donc un peu étonné que, directement, il change comme cela pour aller coacher une équipe où il y a un peu moins de challenge", regrette Sinia, qui évoque un éventuel patriotisme pour justifier cette décision. "C'est dommage, les Panthers ne méritaient pas cela. Il y avait de beaux challenges à aller chercher et c'est un peu dommage de laisser tomber l'équipe comme ça", conclut notre ancienne Panthers.

Un bon bilan

Pour elle, le bilan de Raoul Ehren est remarquable avec les Panthers. Elle souligne la transformation de la préparation physique des joueuses, mais aussi une meilleure intégration des jeunes et un apport d'expertise qui a fait beaucoup de bien, en plus d'une grosse amélioration du jeu défensif. "On a vu une vraie ADN dans ce groupe. Il n'y aura pas de coup d'arrêt dans la progression, nous sommes en début de cycle. Mais il va falloir trouver un coach et j'espère pour la fédération qu'il y en a sur le marché", nous détaille Emilie Sinia, qui souligne tout de même que le timing n'est pas idéal, à deux ans d'un Mondial organisé en Belgique.