"C'était juste fou": l'ultra-traileur Casquette verte court 300 km pour amener le premier exemplaire de son livre à sa maman

Bien connu dans le monde du trail, Alexandre Boucheix, plus connu sous le nom de Casquette verte, vient de boucler une course de 280 km. Il ne s'agissait pas d'une course conventionnelle, mais plutôt d'un défi sportif qu'il s'était fixé quelques semaines plus tôt.

L'auteur de l'autobiographie intitulée "Maman, j'ai écrit un livre" a décidé d'aller chercher le premier exemplaire directement à l'imprimerie Floch, située à Mayenne, et de l'amener à sa maman, en région parisienne... en courant !