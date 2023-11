Cinq équipes de N1 à la trappe, Bocholt seul petit poucet encore en lice en 1/4 de finale

Cette semaine se déroulait les 1/8 de finale de la Coupe de Belgique de handball féminin. Six rencontres étaient au programme mardi, une mercredi et la dernière ce jeudi soir. Des 10 équipes de Nationale 1 présentes à ce stade de la Coupe seulement cinq d'entre elles ont accédé aux quarts. Elles seront accompagnées par deux formations de Nationale 2 ainsi que par Bocholt seul club rescapé du niveau Ligue.

Finaliste de la précédente édition, Eupen, leader du général en N1 affrontait les Anversoises de Uilenspiegel, 3e classées, 72 heures à peine après leur match de Coupe d'Europe. La rencontre a tenu ses promesses. Uilenspiegel a émergé de justesse 47-46 au terme d'un match plein qui est allé jusqu'aux penalties et où pas moins de trois cartes rouges ont été distribuées par la paire arbitrale.

Du côté de Visé, le Fémina local qui recevait le HC Sprimont n'est pas parvenu à passer l'obstacle des Carriers et s'est incliné 26-33 tandis que l'Union Beynoise de Didier Frenay a pris l'ascendant sur les promus de Waasmunster 48-28. Le HC Eynatten (N2) en déplacement à Roulers (Ligue) s'est qualifié 15-24. Pas de problème pour Saint-Trond, tenant du trophée et second au général de N1 qui a corrigé à Overpelt 37-14. L' UBHC (N2) s'est qualifié au détriment de Houthalen (Ligue) 22-28. Bocholt pensionnaire de Liga et leader de la série recevait la lanterne rouge de Nationale1, le DB Gand, et s'est imposé 29-25.