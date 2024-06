Cynthia Bolingo ignore toujours si elle va être alignée à Rome

Cynthia Bolingo est le symbole de la résilience dans le sport de haut niveau. Victime chaque année, ou presque, de sérieuses blessures, la sprinteuse bruxelloise garde son sourire et avance le regard tourné vers l'avenir.

De quoi laisser penser qu'elle pourrait s'aligner dans la finale (directe) du relais 4x400 mixte sur le coup de 22h20 lors de la première soirée de compétition. La décision sera sans doute prise par les coachs Carole Bam et Jacques Borlée après l'ultime entraînement de jeudi en fin de journée.

Sa blessure (veines et nerfs du mollet) lors de la préparation finale aux World Relays de Nassau, début mai, "évolue bien", a indiqué l'intéressée, vendredi à Rome à la veille de l'ouverture des championnats d'Europe d'athétisme. "Les sensations reviennent. Le niveau n'est pas mal, je suis dans le bon."

"Si on me demande mon avis, je dirais OK", a ajouté Bolingo.

Sa condition physique ne lui permet toutefois pas de courir le 400m individuel en Italie. "Le timing est trop court et je n'ai pas de compétition dans les jambes. C'est difficile de renoncer car j'ai toujours bien performé à l'Euro où c'est plus facile de s'illustrer qu'aux Jeux et aux Mondiaux. C'est un pincement au cœur. Mais il y a d'autres échéances".

Pour la détentrice du record national du 400m (49.96), "la Belgique peut faire quelque chose de bien" dans le relais mixte où "les favoris seront les Pays-Bas et l'Irlande. Avec la France quand même."