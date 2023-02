Déc!s à 50 ans de l'ancien perchiste allemand Tim Lobinger

Tim Lobinger, champion du monde et d'Europe en salle, avait appris en mars 2017 qu'il souffrait d'une leucémie.

Premier perchiste allemand à franchir la barre des 6 m (en 1997 à Cologne), Tim Lobinger a décroché trois médailles d'or en salle, aux Mondiaux indoor de 2003 de Valence et à l'Euro 1998 à Valence et 2002 à Vienne. En plein air, il a été vice-champion d'Europe en 1998 à Budapest et 2006 à Goteborg et a décroché la médaille de bronze de l'Euro 2002 à Munich. Il a pris part à quatre Jeux Olympiques, avec pour meilleur résultat une 7e place aux Jeux d'Atlanta en 1996.