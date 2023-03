Défaites pour l'ASVEL et Obasohan ainsi que pour Bologne et Bako

Pour le compte de la 29e des 34 journées, Virtus Bologne s'est lourdement incliné 81 à 68 à Monaco. Ismaël Bako a inscrit 8 points (3/5 à 2pts, 2/2 aux lancers) et pris 2 rebonds pour un assist et deux interceptions en 16 minutes de jeu. Les Italiens sont 12es au classement.

Les Lyonnais se sont eux inclinés de peu 82 à 86 face au Panathinaikos et occupent la 17e et avant-dernière place. Retin Obasohan a marqué aussi 8 points (3/3 à 2pts, 0/1 à 3pts et 2/2 aux lancers) et pris 3 rebonds pour un assist et une interception en 22 minutes.