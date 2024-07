Delphine Mariën ressent une "excitation saine" en vue des Jeux Olympiques

Mariën, 22 ans, et les Panthers vont retrouver les JO cette année, douze ans après ceux de Londres en 2012. "Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Cela me procure une excitation saine. Nous devons profiter du fait de participer au plus grand événement sportif au monde. Nous prenons match par match. Remporter une médaille, ce serait un rêve."

Les Red Panthers peaufinent actuellement les derniers détails avant de se diriger vers Paris vendredi. "Nous devons garder notre concentration et notre calme dans cette dernière ligne droite. Je vais prendre mes affaires de crochet à Paris, cela me permet de me vider la tête. Nous devons être confiantes en nos qualités. Nous avons de la vitesse et des capacités techniques dans l'équipe. Nous pouvons rendre la vie difficile aux grandes nations."