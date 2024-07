Dépassées par l'Allemagne , les Belgian Cats sont déjà sous pression à Paris

Les Belgian Cats sont passées à côté de leur entrée en matière aux Jeux Olympiques de Paris 2024, face à l'Allemagne (FIBA 18) dans le tournoi de basket féminin (83-69). Les championnes d'Europe, 6e mondiales, ont laissé leur destin leur échapper en première mi-temps, et n'ont jamais su refaire leur retard. La qualification pour les quarts de finale est déjà remise en question, avant d'affronter les États-Unis (FIBA 1) et le Japon (FIBA 9).

La Belgique a été dépassée dès l'entame par l'adversaire a priori le plus abordable du groupe C. En attaque comme en défense, les Cats semblaient jouer sur un autre rythme que des Allemandes en pleine réussite. Le public acquis à la cause des Belges ne perturbait absolument pas l'offensive teutonne: Satou Sabally et Leonie Fiebich ont mis l'Allemagne dans un fauteuil au repos (46-25).

La mi-temps a cependant offert un espoir à la Belgique. Les Cats ont paru métamorphosées après leur passage aux vestiaires, et un run de 11-1 a permis de réduire l'écart à 11 points. Intenable, Nyara Sabally a cependant détruit la dynamique belge en rendu le contrôle à l'Allemagne avant la dernière période (60-42).