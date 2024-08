Deux Belges en finale du 5.000 mètres: "du jamais vu", selon Isaac Kimeli

"Je me sentais en forme. Je m'étais bien entraîné ces dernières semaines", a déclaré le trentenaire après sa qualification. "Pour le 10.000 mètres, c'est un peu dommage. Tout a été tellement vite et je n'ai pas eu l'occasion de faire mes preuves. Mais j'ai vite récupéré, peut-être aussi parce que j'avais couru les 10 km au ralenti. Samedi, je me sentais comme si je n'avais pas couru. Et si tu es en forme, tu récupères facilement", a-t-il dit.

Tout comme John Heymans lors de la première série, Isaac Kimeli a terminé troisième. "Lorsque j'ai vu que John avait terminé troisième, je me suis dit: 'nous allons faire connaître les Belges aujourd'hui. John a fini troisième, alors je serai aussi troisième", a-t-il plaisanté.