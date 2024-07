Ehren satisfait après la victoire des Red Panthers: "On a vu les qualités de notre équipe"

Raoul Ehren, le sélectionneur des Panthers, a vu une prestation "un peu timide" en début de match au Stade Yves-du-Manoir à Colombes, près de Paris, mais il a vu son équipe monter en puissance et finalement obtenir une première victoire cruciale. "Pour moi, la Chine est l'une des candidates à une médaille. C'est une très bonne équipe, et cela s'est vu aujourd'hui. Ce fut un match avec des opportunités pour les deux équipes. Nous avons ensuite pris le dessus. Elles sont restées dangereuses. Sur le 2-1, on a vu les qualités de cette équipe. Aujourd'hui, c'étaient les Panthers que j'espérais voir."

Lundi soir, les Panthers affronteront la France, qui est considérée comme l'équipe la plus faible sur papier. Le pays-hôte a perdu son match d'ouverture contre les favoris néerlandais sur le score de 6-2. "Ce sera un match complètement différent," prévoit Ehren. "Nous devrons trouver des espaces dans la défense française. Elles n'étaient menées que 4-2 dans le dernier quart contre les Pays-Bas. Nous ne devons pas rester sur notre nuage."