Eliott Crestan espère signer une nouvelle grosse performance sur 800 m

"J'étais un peu déçu d'avoir manqué la finale des Jeux, mais dans l'ensemble, je suis très satisfait de ma saison", a déclaré Crestan lors de sa conférence de presse en prélude du Mémorial. "Après les Jeux, je n'ai jamais cessé de courir et de m'entraîner. Au Mémorial, j'espère, comme ces dernières semaines, réaliser un bon chrono. Le niveau a considérablement augmenté sur 800 mètres, et comme c'est la finale de la Ligue de Diamant, ça va aller très vite."

Crestan a complètement revu son mode de vie en tant qu'athlète cette saison et souhaite continuer à progresser. "J'ai changé beaucoup de choses cette saison. Au petit déjeuner, il n'y a plus de tartines au choco, mais du yaourt avec du granola et des fruits. Je vais aussi chaque semaine chez le kiné et j'essaie de m'entraîner davantage avec d'autres athlètes rapides. Ils m'apportent beaucoup, ce qui me permet d'améliorer ma technique de course. Mon statut n'a pas changé, mais j'ai maintenant plus d'expérience, ce qui me permet de ressentir moins de stress face à mes grands concurrents."