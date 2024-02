Eliott Crestan se montre ambitieux pour les Mondiaux en salle

Le Namurois s'est porté à l'avant de la course dès le début. "Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais osé aller jusqu'à l'avant dans une course aussi importante, mais là, j'ai osé me mettre juste derrière le lièvre. Et ça a marché, cette tactique était la bonne", a déclaré Eliott Crestan, qui avait déjà son billet pour les Mondiaux en salle de Glasgow. "Je savais que j'avais le meilleur résultat de la saison dans les jambes, mais cette fois-ci, c'est vraiment le top. J'ai battu de grands noms ici. Après 500 mètres, j'ai eu un moment difficile et j'ai eu peur de décrocher, mais j'ai pu m'accrocher".

Elliot Crestan, médaille de bronze de l'Euro indoor l'an dernier à Istanbul, fait le plein de confiance avant les Mondiaux en salle début mars. "Je pense que si on peut arriver aux Mondiaux avec une meilleure performance mondiale de l'année, on peut nourrir de grandes ambitions. Bien sûr, une course de championnat et complétement différente mais je pense que je suis prêt à prester là-bas".