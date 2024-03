Elise Vanderelst éliminée en séries: "Mes jambes devenaient de plus en plus lourdes"

Elise Vanderelst a longtemps tourné autour des 4e et 5e positions. Elle s'est approchée de la 2e position mais le rythme s'est avéré trop élevé dans l'avant-dernier tour. Elle termine finalement 5e en 4:10.15, à plus de 3 secondes de son meilleur chrono de la saison.

"Je pense avoir fait preuve de combativité", déclare Elise Vanderelst. "À la fin, j'ai peut-être un peu lâché prise quand j'ai vu qu'une place en finale n'était plus possible. Mais le sentiment n'est absolument pas négatif. Je n'étais pas au départ avec une ambition particulière".

"J'y ai vraiment cru pendant un moment, mais mes jambes devenaient de plus en plus lourdes", dit la Montoise. "Je voulais absolument éviter d'être enfermée, car cela m'était arrivé lors d'une course la semaine dernière. Le rythme était un peu trop élevé pour que je puisse gagner des positions à l'extérieur".

La championne d'Europe 2021 n'a décidé que tardivement de venir en Ecosse. Une décision qu'elle ne regrette pas. "Certainement pas, car cette participation ne se fait pas au détriment de ma préparation pour la saison estivale. J'avais un peu d'appréhension à ce sujet, car je craignais de brûler quelques 'cartouches' ici. Mais mon coach m'a assuré que ce ne serait pas le cas. Au bout du compte, l'expérience est positive".