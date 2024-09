Elliot Giles établit un nouveau record du monde du mile sur route en 3:51.3

Elliot Giles (30 ans) s'est plusieurs fois distingué sur 800 m, décrochant notamment une médaille de bronze aux championnats d'Europe de 2016. Récemment, il a encore couru les Jeux Olympiques et été éliminé en demi-finale sur cette distance. Il détient le record de Grande-Bretagne sur 800 m en salle en 1:43.63.

Le KÖ MEILE, nom de l'événement qui a vu le record de Giles, est une course organisée sur la Königsallee de Düsseldorf. Celle-ci a été aménagée en un parcours de course à pied pour l'occasion, à l'image du Fifth Avenue Mile organisé à New York.