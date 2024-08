Emma Meesseman est entrée dans son match grâce au public

Visiblement pas encore entièrement remise de l'amère défaite subie lundi en ouverture contre l'Allemagne, Meesseman a eu du mal à aborder le duel contre Team USA jusqu'au moment où elle a pu sentir la ferveur de l'enceinte nordiste. "J'ai eu du mal à oublier la déception de lundi mais une fois que j'ai vu et entendu les fans belges, j'ai pu changer d'état d'esprit et me donner à 200%. Je serai éternellement reconnaissante du public", a expliqué l'intérieure flandrienne.

Seul point d'ombre au tableau, et de taille, les Cats ne sont pas encore qualifiées pour les quarts et devront impérativement gagner contre le Japon dimanche, si possible avec un écart significatif, pour espérer poursuivre l'aventure. "Je n'ai pas envie de calculer", a ajouté tout de go Meesseman. "On doit se concentrer sur notre prestation et tenter, comme contre les États-Unis, de jouer de manière libérée. Il faudra afficher la même mentalité", a-t-elle ajouté.