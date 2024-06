Enfance: les violences dans le sport toujours banalisées

Les violences éducatives ordinaires vis-à-vis des enfants, qu'elles soient verbales, psychologiques ou physiques, restent banalisées dans le milieu sportif malgré leurs conséquences néfastes, déplorent la Fondation pour l'Enfance et des acteurs du secteur, à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

Il s'agit le plus souvent de violences verbales (19%), psychologiques (15%) et de négligences (14%). Suivent les violences physiques (11%) et sexuelles (9%).

Plus inquiétant, selon la Fondation: près de la moitié des parents interrogés jugent difficile voire impossible d'entraîner un enfant sans crier, 34% sans le punir, 27% sans le bousculer et 26% sans le gifler ou lui donner une fessée.

De manière générale, un tiers des parents considèrent que la violence dans le sport "est normale et nécessaire pour permettre à l'enfant de progresser et réussir", déplore la directrice de la Fondation pour l'Enfance, Joëlle Sicamois, auprès de l'AFP.