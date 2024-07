Entre Washington et Lille, Julie Vanloo à Courtrai pour une préparation express

Grâce à 25 matchs sous la vareuse des Mystics, Vanloo estime avoir surtout appris physiquement, notamment sur le plan défensif. "Je pense désormais jouer de manière plus intelligente, je prends de meilleures décisions", a-t-elle analysé.

"C'est clair que cette préparation est spéciale car écourtée mais je n'en suis pas moins prête", a assuré l'Ostendaise mercredi, admettant toutefois être un peu fatiguée après une période intense en WNBA. "J'ai dû un peu décompresser pour recharger les batteries", a dit celle qui est revenue samedi des États-Unis. "Physiquement, je me sens prête. L'aspect mental constitue sûrement le plus grand défi car je vais devoir être opérationnelle tout de suite mais je sens à l'entraînement que je suis bien."

Ambitieuse, l'arrière belge vise une médaille à Paris, un an après avoir décroché le titre continental. "J'en rêve. Nous voulons toujours nous améliorer. Il faudra passer les quarts et puis on pourra viser le podium, faire mieux que la dernière fois." A Tokyo, les Cats s'étaient inclinées d'un point en quarts de finale devant le Japon. "C'était une grosse déception. Mais je pense que l'équipe actuelle est meilleure que celle de 2021, notamment grâce à l'apport des jeunes. Tout le monde s'entend bien, l'entente est au beau fixe."

Lundi, les Belges entameront leur parcours face à l'Allemagne. "J'ai vu leur match de préparation contre les Américaines, j'ai trouvé qu'elles jouaient de manière assez individuelle, avec beaucoup de un contre un. C'est un peu le contraire de nous. Elles sont malgré tout talentueuses", a-t-elle prévenu.