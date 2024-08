Et de quatre ! La folle semaine en or de Léon Marchand

Partager:

JULIEN DE ROSA Héros de ces Jeux olympiques de Paris, le nageur Léon Marchand a remporté vendredi sa 4e médaille d'or individuelle lors du 200 m 4 nages, une récompense qui vient parachever une semaine déjà folle pour la natation mondiale, et inédite dans l'histoire du sport français. . L'entrée en lice A 22 ans, le surdoué de la natation française, protégé de Bob Bowman, l'ancien entraîneur de Michael Phelps, plonge en grand favori du 400 m quatre nages samedi dans l’immense salle de spectacle de La Défense muée en bassin olympique.

D’emblée, le public lui réserve un accueil digne des plus grands, hurlant son prénom et scandant chacune de ses brasses, un scénario qui se reproduira à chaque course. Les séries sont une formalité pour le Toulousain qui file sans trembler vers sa première finale à la maison, sur la distance dans laquelle il semble avoir le plus de marge depuis qu’il a battu en 2023 le record du monde de Phelps. . Le couronnement du roi Léon Impérial dans une salle en ébullition, le nageur français s'offre dimanche le premier titre olympique de sa carrière, lançant idéalement sa semaine vers les sommets : c'est l’avènement pour Marchand, devenu aux yeux de tous les Français le "roi Léon".

En 4 min 02 sec 95/100e, record olympique chipé lui aussi à Phelps, le Toulousain devance de près de six secondes son premier poursuivant et s’invite dans le club qu’on lui promettait depuis ses cinq titres mondiaux entre 2022 et 2023: celui des grands champions. . Une "dinguerie" centenaire Marchand se lance le pari inédit de réaliser un doublé 200 m papillon-200 m brasse, deux nages si différentes que personne ne les cumule en grande compétition, encore moins dans la même journée. Le Français gère intelligemment la fatigue pour franchir séries et demi-finales mardi mais mercredi, il s’élance en outsider sur 200 m papillon tant le Hongrois Kristof Milak, détenteur du record du monde et champion olympique en titre, a paru dominer aisément les premières courses.