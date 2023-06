Finale NBA: Aaron Gordon, flash sorti de l'ombre des Nuggets

Et parfois, comme lors de la victoire ramenée vendredi de Miami (108-95) qui a permis aux Nuggets de s'approcher tout près d'un premier titre de champion NBA, il arrive que toute cette débauche d'énergie ramène en plein lumière un homme qui avait accepté de se mettre dans l'ombre des stars de sa nouvelle équipe.

Ses 27 points, avec une adresse diabolique à 11/15, ont été prépondérants au troisième succès de Denver, à qui il n'en manque plus qu'un dans cette finale pour décrocher le Graal. Et son activité débordante ne s'est pas limitée au scoring, puisqu'il a réussi également 7 rebonds, 6 passes et 2 interceptions.

"Il nous a fait gagner le match", a résumé Nikola Jokic, que Gordon a parfaitement relayé en attaque, avec ses 15 points dans le deuxième quart-temps, quand le Serbe se faisait soigner sa cheville droite qui avait légèrement tournée quelques minutes plus tôt.

- "Un guerrier" -