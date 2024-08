Florine Gaspard euphorique après sa qualification sur 50 m libre: "Franchement, c'est ouf"

Gaspard est donc passée par toutes les émotions, croyant d'abord qu'une 7e place serait insuffisante pour obtenir la qualification. "Je pensais qu'il fallait que je sois entre la 5e et la 6e place, maximum, mais ma série a nagé super vite. Finalement, je me suis dit que ça pouvait passer, mais j'ai vécu le moment comme si c'était fini. Tout de suite, j'ai envie de pleurer. Franchement, c'est ouf", a-t-elle commenté le sourire aux lèvres.

Désormais, une demi-finale olympique se profile, à partir de 20h39. Si la qualification obtenue est déjà plus que satisfaisante, la nageuse de 22 ans va consulter son coach pour étudier son départ et son finish. "C'est déjà une super course, mais on va essayer d'améliorer cela pour ce soir. Maintenant, c'est que du kiff!"

Sous le regard attentif de ses parents, avec qui elle a pu célébrer son succès, Gaspard peut poursuivre son aventure en écrivant un nouveau chapitre, en battant peut-être son propre record de Belgique (24.65). La Bastognarde a effleuré celui-ci de 4/100es dans la matinée. "Rendez-vous ce soir", s'est-elle amusée. "Peut-être pour quelque chose d'historique!"