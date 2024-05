Gantoise et Braxgata en finale du championnat féminin

La finale dames du championnat de Belgique de hockey sur gazon opposera La Gantoise au Braxgata, samedi et dimanche prochains, à la Wilrijkse Plein d'Anvers. Lors des demi-finales retour, Gand a battu le Waterloo Ducks 4-1, confirmant son succès de la veille (3-1), tandis que le Braxgata s'est qualifié en allant battre le Dragons 0-2, après s'être déjà imposé 2-1 samedi sur son terrain de Boom.

Les Gantoises, triples tenantes du titre, ont forgé leur qualification dimanche grâce à des buts d'Alix Gerniers (2e), Anne-Sophie Vanden Borre (26e) et Ambre Ballenghien (31e et 57e). Les Waterlootoises ont sauvé l'honneur en fin de partie via Nahia Balon-Perin (69e).

Sur son terrain de Brasschaat, le Dragons est resté stérile, au contraire des demi-finalistes malheureuses de l'an dernier (écartées de la finale aux shoot-outs par le Dragons). La Young Red Panthers Louise Dewaet a pris les 2 buts du Braxgata à son compte (53e et 70e) .