Gilles Thomas heureux du travail de son cheval: "Il a bien récupéré et a été fantastique"

"C'était bien. Ermitage a bien récupéré après le concours par équipes. Je l'ai senti frais, plus frais même que pour la finale par équipe (vendredi). Les deux derniers jours, on s'est contenté de le balader un peu. Il s'est habitué aussi à la chaleur depuis quelques jours. C'est la première fois qu'il court par un temps pareil. Il a été fantastique et il est en forme. Je le sentais bien. Je m'attendais à un beau résultat, et ça a été le cas. On va rester cool et le rafraichir encore un peu pour bien récupérer", espère Gilles Thomas, 26 ans, pour ses premiers Jeux Olympiques.

C'est son 2e parcours sans-faute aux Jeux après celui en qualifications par équipe. Dans le milieu, Ermitage Kalone, 10 ans, attire l'attention et est qualifié de "phénomène".