Grégory Wathelet 15e et Gilles Thomas 20e du saut d'obstacles, Christian Kukuk sacré

Grégory Wathelet a terminé 15e et Gilles Thomas 20e de la finale du concours individuel mixte de saut d'obstacles en équitation, mardi, au Château de Versailles. Les deux cavaliers belges ont fini avec 8 points de pénalité et n'ont pas disputé le barrage pour les médailles. L'Allemand Christian Kukuk, sur Checker 47, a été titré.

Wathelet, 43 ans, en selle sur Bond Jamesbond, a fait tomber la barre aux obstacles 5A et 6. Il a fini en 78.76.

Thomas, 26 ans, en selle sur Ermitage Kalone, est parti à la faute aux obstacles 8 et 10C. Il a signé un chrono de 83.95.

Trois concurrents seulement n'ont pas fait tomber de barres au premier tour et ont disputé le barrage. Kukuk et Checker 47 ont été les seuls à réussir un nouveau sans-faute en 38.34 et ont remporté l'or. L'Allemand, 34 ans, décroche un premier titre olympique.

Le Suisse Steve Guerdat, sur Dynamix de Belheme, a pris la deuxième place avec 4 points de pénalité et un chrono de 38.38. Champion olympique en 2012 et médaillé de bronze au concours par équipes en 2008, Guerdat, 42 ans, complète sa collection de médailles olympiques.