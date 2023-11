Grégory Wathelet 3e du Grand Prix au Mexique dimanche

En selle sur Ace of Hearts, Grégory Wathelet a pris la 3e place du Grand Prix de Monterrey, disputé dans le cadre du CSI cinq étoiles d'équitation au Mexique dimanche.

Dans un barrage à cinq combinaisons, trois ont terminé sur un second sans-faute mais Wathelet s'est montré plus lent que l'Allemand Richard Vogel, vainqueur avec Cepano Baloubet (0-34.33), et la Canadienne Eryn Ballard, 2e avec Libido (0-36.79).

Le Brésilien Eduardo Pereira de Menezes, avec Horta, a touché un obstacle et écopé de quatre points de pénalité dans ce barème A 1m60. Il terme 4e (4-36.34). Cinquième barragiste, le Mexicain Jose Alberto Martinez Vazquez (Quinley) a aussi commis une faute (4-37.63).