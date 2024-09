Hanne Claes raccroche avec fierté: "Très heureuse de m'arrêter au sommet"

Hanne Claes a terminé cinquième vendredi du 400 mètres sur invitation du Mémorial Van Damme, sa course d'adieu. "Je suis heureuse d'avoir pu arrêter au sommet", a déclaré la coureuse des Belgian Cheetah après la course.

"C'est un sentiment particulier", a expliqué Claes à propos de ses adieux au sport de haut niveau. "C'est un mélange d'émotions, et par moments, je suis très émue. En sortant du dernier virage, je me suis dit : 'Allez, une toute dernière fois, donne tout ce que tu as'. Cela m'a vraiment aidée."

Lors de sa dernière course, Claes a affronté Sydney McLaughlin-Levrone, détentrice du record du monde du 400m haies. "Je me suis dit 'mince'. Je me doutais qu'elle allait partir très fort, et c'était le cas", a déclaré Claes au sujet de la présence de l'Américaine, double championne olympique à Paris. "Elle s'est envolée dès le départ. Finalement, c'était spécial de prendre part à ma dernière course contre elle. C'est un phénomène."