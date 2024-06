Helena Ponette, qui ne devait pas courir, "très contente de son 3e chrono en carrière"

Face à une forte concurrence, la dernière relayeuse belge dans la finale du 4x400m mixte, vendredi soir, dont la meilleure performance personnelle se situe à 51.51 depuis le 25 mai, a fini en 51.65 secondes 4e de sa course qui qualifiait les deux premières. Les deux premières des deux autres finales et les deux meilleurs temps des dix-huit autres concurrentes se joignaient à elles.

"Je suis très contente. J'avais le choix de courir ou pas. J'ai décidé de courir et je ne le regrette pas. J'ai bien été dans ma course et je signe mon 3e chrono en carrière."