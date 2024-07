Hélène Brasseur évoque ses débuts olympiques : "C'était très excitant"

Après des victoires contre la Chine et la France, les Red Panthers sont satisfaites, mais savent qu'elles peuvent encore faire mieux. "Il y a toujours des points à améliorer après les matchs", a aussi reconnu Brasseur. "Nous analysons tout et émettons des critiques, mais nous sommes super contentes avec six points sur six."

Mercredi, elles affrontent le Japon, qui a déjà perdu deux fois. "Nous ne les sous-estimons certainement pas", affirme Brasseur. "Nous devons jouer notre propre jeu et nous verrons bien, mais nous jouons pour gagner. C'est un adversaire tenace, donc ce sera un match difficile."