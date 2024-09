Hendrickx permet déjà à la Gantoise de sauver 1 point face au Léopold

Sans le sleeper des Red Lions et un penalty-corner transformé en 2e mi-temps, les Ucclois seraient revenus avec les 3 points de la Noorderlaan. Tom Boon avait ouvert le score dans le 2e quart-temps (20e). Malgré une domination dans le jeu, les Gantois ne sont pas parvenus à recoller au marquoir, avant qu'Hendrickx ne trouve la faille dans le 4e et dernier quart (1-1, 55e).

De son côté, le Braxgata et Arthur Van Doren menaient 3-0 face aux promus du Beerschot, mais ont vu leurs adversaires les inquiéter en fin de match revenant à 3-2 à 3 minutes du terme. Le score n'a plus évolué. Le Waterloo Ducks a lui connu une après-midi plus tranquille, s'imposant 5-2 contre le Daring, avec 4 buts sur pc de son nouveau joueur Tomas Domene.