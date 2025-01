Il se jette de l'eau glacée sur la tête... en pleine mer: le défi original relevé par le seul skipper belge du Vendée Globe

Dalin a quasiment doublé son avance par rapport à mardi soir, 79 milles nautiques devant Richomme soit un peu plus de 146 km au 51e jour de cette course autour du monde. Troisième, Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) pointait à 342 mn (633 km). En quatrième position à 1.400 mn (2.591 km) de la tête, Thomas Ruyant (Vulnerable) conserve un matelas solide sur la meute de poursuivants, qui du 5e, Paul Meilhat (Biotherm), à la 10e, Justine Mettraux (Teamwork-Team Snef), n'est séparée que de 150 mn (278 km).

Confronté à de grosses fluctuations du temps au large de l'Argentine, ce groupe n'a pas eu vraiment le temps de réveillonner. Denis Van Weynbergh (D'Ieteren Group), 35e et actuel dernier de la flotte, est lui entré en 2025 avant la majorité de ses concurrents. Notre compatriote a seulement dépassé la Tasmanie, au sud de l'Australie, et compte 7.600 mn de retard (14.000 km) sur la tête de course.

Hier, à l'occasion du réveillon, le Belge a aussi relevé un défi en pensait aux participants au Bain des Givrés. Une tradition bien connue en France, à Malo-les-Bains, où des milliers de personnes se jettent dans la mer à midi pile le 1er janvier. Pour leur rendre hommage, notre compatriote a ainsi pris le pli de se jeter un seau d'eau froide sur le visage, en pleine mer. Un défi original.

Dalin n'est plus qu'à 4500 mn (8.330 km) de l'arrivée aux Sables d'Olonne.