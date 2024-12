"Pour moi, ce n'est rien": un passionné du Vendée Globe reproduit la course...depuis son jardin

À 71 ans, cet homme s’est lancé le défi de faire le Vendée Globe depuis son jardin. Bernard Poitau a installé ce bateau en bois au fond de son pré et peut simuler la course grâce au jeu "Vritual Regatta". Un jeu de simulation de voile en temps réel avec les conditions météo en direct. L’homme s’est équipé pour faire (presque) comme les skippers. "Je me débrouille quand même bien puisqu’il y a une dépression et je suis dessus", nous montre Bernard.

En conditions réelles

Il passe toutes ses nuits à bord du bateau et tente de reproduire la réalité des marins en mer. "Je suis en immersion complète. Y compris pour Noël et Nouvel an car je n’aime pas faire les choses à moitié", insiste-t-il. En effet, Bernard Poitau s’est également installé à l’extérieur, dans une couchette. "J’ai un petit matelas pneumatique. Le matin, j’ai quand même quelques courbatures. J’ai aussi un petit coin cuisine, très rudimentaire".