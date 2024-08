Ils pensaient affronter la Colombie, mais affrontaient en fait... des amateurs: l'équipe de basket russe victime d'un incroyable canular

C'est une véritable désillusion que vient de vivre l'équipe nationale russe de basket. Cette dernière a, en effet, été invitée à un tournoi, la Coupe de l'Amitié, organisée à Perm, dans l'Oural. Alors qu'elle était jusqu'ici privée de toute rencontre depuis l'invasion de l'Ukraine, l'équipe a soudainement été amenée à affronter trois équipes: Perm, mais aussi le Venezuela et la Colombie.

Une aubaine pour les joueurs et l'encadrement, qui attendaient cela depuis longtemps. Les joueurs sont donc arrivés sur place et ont pu assister à un match étrange. Perm a en effet balayé la Colombie sur un score fleuve: 155-53. La différence de niveau était tellement flagrante que, selon Tass et Sports.ru, la fédération russe a décidé d'investiguer. Ils se sont alors aperçus qu'ils avaient été piégés depuis le début.