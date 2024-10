Jean-Mi Saive, président du COIB: "Be Gold a créé un dynamisme et cela porte ses fruits"

"Le projet Be Gold a créé une dynamique extrêmement intéressante auprès des jeunes talents pour les aider à arriver à une autre niveau. Jeune gamin, j'aurais adoré faire partie d'un projet Be Gold. J'aurais eu le sentiment d'être soutenu et sentir que l'on croit en moi. Cela doit booster les jeunes." Jean-Michel Saive, ancien N.1 mondial de tennis de table et actuel président du Comité olympique et interfédéral belge, se réjouit de la réussite de Be Gold qui célèbre ses 20 ans, mercredi soir, à l'occasion d'une cérémonie au stade Roi Baudouin.