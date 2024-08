Jérome Guéry, Gilles Thomas et Grégory Wathelet devraient disputer l'individuel

Jérôme Guéry devrait en être avec Quel Homme de Hus pour son dernier grand championnat. "Là à chaud, c'est une grosse déception, mais on va se reconcentrer pour l'individuel. On a deux jours off, la compétition n'est pas finie. On va se remobiliser tous ensemble et repartir avec une énergie positive pour finir en beauté. On a fait assez de fautes cette semaine déjà, on ne va pas se relâcher".

"D'abord il faudra passer le premier jour des qualifications. Être dans les 30 est le premier objectif. Après, tout est possible. Une fois dans les 30, un top 8 serait bien sûr un super résultat. Il ne faut pas se cacher", avait commenté mardi Grégory Wathelet. "On a chacun un cheval qui est médaillable".