JO-2024: la légende vénézuélienne du triple saut, Yulimar Rojas, annonce son forfait

"Je ne pourrai pas participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est avec beaucoup de douleur et de tristesse que je veux vous dire" qu'à la réception d'un saut "j'ai eu une douleur intense, diagnostiquée comme une blessure au tendon d'Achille gauche" écrit-elle dans un message sur Instagram.

Championne olympique en titre et détentrice du record du monde du triple saut, la Vénézuélienne Yulimar Rojas a annoncé vendredi son forfait pour les Jeux olympiques 2024 dont elle était l'archi-favorite, en raison d'une blessure au tendon d'Achille gauche.

"J'ai le cœur brisé et je ressens tellement de tristesse que je tiens à m'excuser de ne pas pouvoir vous (le Venezuela et ses fans) représenter à Paris 2024", ajoute-t-elle en postant une photo d'elle allongée sur son lit d'hôpital. Elle a été opérée dans une clinique de Madrid.

Quadruple championne du monde en plein air et triplement sacrée en salle, athlète de l'année en 2020 et 2023, championne panaméricaine, d'Amérique du sud, multiple vainqueure de la Ligue de diamant... la "Reine Yulimar", également vice-championne olympique à Rio, visait un deuxième titre consécutif et avait même envisagé de doubler avec la longueur. Elle détient depuis 2022 le record du monde (15,74 m).

Basée en Espagne, la Vénézuélienne de 28 ans aux longues jambes (1,92 m), est entraînée par la légende cubaine du saut en longueur Ivan Pedroso.