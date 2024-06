JO-2024: l'armée ne se substituera pas à la sécurité privée, assure Nuñez

"Il n'y a pas de substitution qui est prévue par les forces armées ni les forces de sécurité intérieure", a déclaré Laurent Nuñez lors d'une conférence de presse, écartant toute "défaillance" de la sécurité privée.

Le préfet de police a néanmoins indiqué que lors de la cérémonie d'ouverture sur la Seine, pour laquelle "le ministre de l'Intérieur a souhaité le plus haut standard de sécurité", la police et la gendarmerie assureraient "un certain nombre de missions qui, sur d'autres sites, peuvent être assurées par de la sécurité privée".